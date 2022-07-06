На Вологодчине продолжаются несчастные случаи на воде

За сутки в Вологодской области случилось два ЧП на воде - в Сокольском и Белозерском районах. Сокольчанин утонул в карьере, а житель Белозерска – в пруду Белозерского кремля.

5 июля, в первую половину дня в карьере Лисьи горы, что возле деревни Сосновая Роща Сокольского района, утонул 28-летний мужчина. Его тело ищут.

Вечером утонул 42-летний житель Белозерска: он решил искупаться в пруду, который находится на территории Белозерского кремля. Его тело извлекли из воды спасатели и передали полиции.

Днем раньше, 4 июля в Тошне утонула пенсионерка, 67-летнюю женщину обнаружили в СНТ «Елочка» в Ананьино. 1 июля утонули двое мужчин. Всего с начала сезона вода забрала жизни более 20 человек.

Напомним, в конце июня вышло распоряжение замгубернатора о том, что местным властям необходимо заняться организацией пляжей.