За некачественный ремонт колокольни Вологодского Кремля подрядчик заплатил почти 3 миллиона рублей

Краска на колокольне не простояла и 5 лет. Фото: Евдокия САХАРОВА

Ремонт главной достопримечательности Вологды оказался некачественным. Подрядчик должен заплатить Вологодскому государственному музею-заповеднику 2 928 610 рублей за явную халтуру. В Арбитражный суд Вологодской области обратился Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Он потребовал с ООО «АВК Групп» выполнить работы по устранению недостатков выполнения ремонтно-реставрационных работ.

Объект культурного наследия федерального значения «Колокольня, XVI-XIX вв.» ремонтировали в декабре 2018 года. Контрактом, заключённым между обществом и музеем предусмотрен гарантийный срок на качество всех видов и объёмов выполненных работ и составляет пять лет.

Однако, пока колокольня народится на гарантии, по периметру первого и второго ярусов стала шелушиться и отставать краска, в первом ярусе объекта на уступе цокольной части частично отвалились и растрескались обмазочный и красочный слои. Местами видна кирпичная кладка, есть очаги плесени.

При рассмотрении иска музей-заповедник отказался от требования устранить недостатки и просил суд взыскать с ООО «АВК Групп» расходы на устранение выявленных недостатков в выполненных работах в размере 2 928 610 рублей 09 копеек.

Так как объект входит в состав объекта культурного наследия, промедление по устранению недостатков может привести к большему ущербу. Поэтому арбитражный суд взыскал с общества вышеуказанную сумму.