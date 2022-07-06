В Череповце на стене многоэтажки появится Архангельский мост

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В Череповце появится грандиозная картина - 37-метровое граффити с изображением нового моста. Она будет нанесена на стену одной из многоэтажек Заречья, на доме 19 по улице Командарма Белова. Напомним, Архангельский мост – подарок городу на 245-летие.

На переднем плане будут изображены река и баржа, символ возрожденной отрасли судостроения в городе.

Художником выступает Василий Каптырев. Самый большой мурал Василия выполнен им в Челябинске, на фасаде 24-этажного дома.

Идея создания многометрового граффити принадлежит активистам 22-ого микрорайона города. Их проект «Идеальная улица» стал победителем в грантовом конкурсе «Череповец, включайся!».

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