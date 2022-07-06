Первый земский учитель получил миллион рублей в этом году

В Вологодской области вручен первый миллион рублей по федеральному проекту «Земский учитель-2022».

Учителя получают вознаграждение на конкурсной основе. Первым из победителей стал педагог Алексей Стариков. Он выехал работать в Верховажье. Как сообщает ИА "Вологда Регион", Алексей пытался участвовать в конкурсе в прошлом году. Однако ему не хватило баллов. Тогда учитель освоил программу профессиональной переподготовки и получил квалификацию «учитель технологии» и «учитель основ безопасности жизнедеятельности». И вот, он выбрал вакансию учителя физкультуры в Верховажской средней школе имени Я.Я. Кремлева, получил служебную квартиру. С ним переехала в село и семья. По трудовому договору он должен отработать не менее 5 лет.

Как сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области, благодаря федеральной программе «Земский учитель» с 2020 по 2024 годы в сельские школы области приедут 69 человек».

В этом году выплату в 1 миллион рублей по программе «Земский учитель» получат 10 педагогов, прошедших конкурсный отбор. Это учителя математики, русского языка и литературы, физической культуры, начальных классов и биологии. Они отправятся в школы Бабушкинского, Вашкинского, Верховажского, Тотемского, Сокольского, Шекснинского и Харовского районов.

Шестеро из них проживают в Вологодской области, четверо – в Алтайском и Краснодарском краях, Екатеринбурге и Республике Карелии. Победители готовы переехать на Вологодчину, и до 20 августа включительно педагогам необходимо заключить трудовой договор со школой.

С более подробной информацией о получении статуса «Земский учитель» можно ознакомиться на сайте Сертификационного центра или по телефону 8 (8172) 23-90-95.