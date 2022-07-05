Полкилометра сети с тухлой рыбой обнаружили в Белом озере

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сеть была забыта хозяевами, но все еще продолжала ловить рыбу. В итоге сети пришлось доставать рыбакам. Зрелище привело бывалых мужчин в негодование.

Как пишет вологжанин Андрей в группе «Сообщество рыбаков Вологодской области», «жертвами стали сотни хвостов различной, уже разложившейся, рыбы и неопознанный пернатый объект. Не меньше 500 метров орудия ловли».

Вероятно, этот вопиющий случай не единичен: «В озере тысячи сеток брошенных», «В озере такого барахла хватает…” Найдены и виновники: “Это делают городские: приезжают, сетку кинут, рыбу вытащат, а сеть оставят. Таких надо наказывать», «Нормальные мужики сетки не ставят», «Для чего они так делают? Им жрать нечего, с голодухи помирают?», «Зачастую кидают, ужрутся компанией, а потом не помнят, куда и сети воткнули. На сеть им наплевать: отдохнули, попили, а остальное второстепенно».

Однако все сходятся на том, что найти хозяев сети и наказать виновных, сложно. Специалисты ежегодно отчитываются о километрах вытащенных снастей, однако это проблему не решает. Сети продаются в магазинах, многие их них одноразовые, стоят дешево - то есть никаких предпосылок к тому, что браконьерство в квадрате закончится, нет.