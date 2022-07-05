Вологжанин сбил лося в Ленинградской области и поплатился

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Стоимость лося в суде узнал вологжанин. Водитель сшиб сохатого, неожиданно выскочившего на трассу. ЧП случилось на участке автодороги «Вологда - Новая Ладога». Машина разбита, животное погибло на месте. Неприятности на этом не закончились: Комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области водителю было направлено претензионное письмо с предложением возместить причиненный природе ущерб. Однако претензия была оставлена без внимания, тогда природоохранный комитет обратился в суд.

Вашкинский районный суд рассмотрел материалы и принял решение взыскать с водителя ущерб, причиненный охотничьим ресурсам. Он составил 80 000 рублей.

Чем руководствовались судьи? Как сообщает пресс-служба судов области, водитель, управляя транспортным средством и двигаясь по дороге, к которой примыкает лесополоса, должен был предполагать появление на проезжей части дикого животного.

Согласно ст. 56 Федерального закона «О животном мире» граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда или арбитражного суда.