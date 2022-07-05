Грязовчанин спас лося, рискуя своей жизнью

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Стало известно еще об одном дорожном происшествии с лосем в Вологодской области. В Грязовецком районе водитель не стал сбивать животное, рискуя своей жизнью. Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Грязовец-Вохтога. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД области.

44-летний мужчина на «Хендай» в районе 48 километра трассы заметил рогатое парнокопытное. Сохатый материализовался прямо посреди проезжей части. Чтобы уйти от столкновения, водитель резко вывернул руль. Из-за этого маневра иномарка потеряла управление, вылетела в кювет и перевернулась. К счастью, никто из встречи на дороге не пострадал: водитель травм не получил, а животное благополучно скрылось в лесу.