В Вологде с 9 июля перекроют движение на перекрестке Конева-Воркутинская: названы объезды

Перекресток улиц Маршала Конева и Воркутинской Фото: Google Карты

Мэр Вологды сообщил вологжанам о важных изменениях в работе транспортной сети. На перекрестке Конева и Воркутинской у дома №2 с 9 июля по 24 сентября перекроют движение для автомобилистов из-за масштабных работ на инженерных сетях в рамках строительства улицы Поэта Романова. Затянется ремонт на 2,5 месяца.

Сергей Воропанов: «На данном участке находится очень много сетей: это и теплосети, сети водоснабжения и водоотведения, газопровод. Главная наша задача заменить все ветхие участки, чтобы в будущем не допустить аварий на сетях. После масштабного обновления сетей рабочие приступят к формированию подготовительного слоя дорожного полотна будущего кольца в рамках строительства ул. Поэта Романова».

Объезд перекрестка можно выполнить по следующим маршрутам:

1. ул. Воркутинская — ул. Технический переулок — ул. Дзержинского — ул. Московская — ул. Пригородная — ул. М. Конева;

2. ул. Воркутинская — ул. Технический переулок — ул. Дзержинского — ул. Московская — ул. Текстильщиков — ул. Можайского — ул. М. Конева.

Напомним, до конца июля в областной столице ограничено движение на улице Возрождения на участке от Ярославской до Петина. Здесь меняют канализационные сети.