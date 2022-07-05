В Череповце рейсовый автобус въехал в столб: трое пострадавших

Место происшествия Фото: Областной УГИБДД

В Череповце произошло ДТП с участием автобуса, полного пассажиров. Три женщины оказались жертвами аварии... Информацию об инциденте представила пресс-служба УГИБДД по Вологодской области.

Около полудня 5 июля недалеко от дома № 61 на Кирилловском шоссе автобус ЛиАЗ врезался в столб. Причиной ДТП стали проблемы со здоровьем водителя. 39-летнему мужчине внезапно поплохело за рулем.

Травмы получили три пассажирки 36, 56 и 63 лет. Женщины рухнули от удара на пол. Медики госпитализировали пострадавших с различными травмами. Обстоятельства происшествия уточняются правоохранителями.

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