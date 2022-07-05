Педагогические колледжи будут работать при университетах в Вологде и Череповце

В Череповце педколледж начнет работу при ЧГУ уже с этого года. В нем станут готовить воспитателей и учителей начальных классов. На первом курсе открыто 50 мест для выпускников девятых классов.Две группы по 25 человек будут учиться на базе ЧГУ и многопрофильного колледжа. Профильные дисциплины возьмут на себя преподаватели вуза. Выпускной экзамен в колледже станет вступительным в университет.

"В Череповце дефицит педагогов, запрос есть. Для студентов колледжа — это возможность дальнейшего обучения уже в университете", — сообщила порталу cherinfo ректор ЧГУ Екатерина Целикова.

Кроме того, в Череповце педагогические классы откроются в школах № 4, 9, 23, 25 и 31. Занятия будут вести в том числе преподаватели ЧГУ. Так пытаются реить кадровую проблему - ежегодно в городе не хватает около 100 учителей и 80 воспитателей. Впервые психолого-педагогические классы в школах Череповца открыли в 2020 году.

Как стало известно, вологодский педколледж тоже будет работать при вологодском университете уже с этого года.