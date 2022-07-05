Юного футболиста из Вологды попытались спасти московские врачи

Фото: ФК"Олимп" ВКонтакте.

Футбольный клуб "Олимп" в трауре: скончался воспитанник клуба Семен Звероловлев. Девятилетний мальчик попал в аварию вместе с мамой. В состоянии комы он был экстренно доставлен вертолётом в Москву: у него произошел отёк головного мозга.

"Сегодня Семёну проводили операцию, которую, к нашему большому сожалению, он перенести не смог", - сообщает администрация клуба на страничке ВКонтакте.

Спортсмены выражают соболезнование от всего футбольного клуба и родителей. И начали сбор на помощь семье.