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Общество5 июля 2022 9:55

Юного футболиста из Вологды попытались спасти московские врачи

Увы, мальчик скончался
Источник:kp.ru
Фото: ФК"Олимп" ВКонтакте.

Фото: ФК"Олимп" ВКонтакте.

Футбольный клуб "Олимп" в трауре: скончался воспитанник клуба Семен Звероловлев. Девятилетний мальчик попал в аварию вместе с мамой. В состоянии комы он был экстренно доставлен вертолётом в Москву: у него произошел отёк головного мозга.

"Сегодня Семёну проводили операцию, которую, к нашему большому сожалению, он перенести не смог", - сообщает администрация клуба на страничке ВКонтакте.

Спортсмены выражают соболезнование от всего футбольного клуба и родителей. И начали сбор на помощь семье.