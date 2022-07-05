Вологжане не смогут летать на юг самолетами

Вологжане все еще не смогут летать на юг самолетами: запрет на полеты в 11 аэропортов страны продлили до 12 июля. Напомним, не принимают борты аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. В качестве альтернативы россияне пользуются аэропортами в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

А пока - Росавиация в 22-й раз продлила запрет, он действует до 3:45 мск 12 июля. Ограничения ввели 24 февраля из-за военной операции на Украине.

Сообщалось, что ограничения на полеты в Крым снимут с разрешения Минобороны.

Только в июле "закрытые" 11 аэропортов получат 1,29 млрд руб. субсидий на частичное возмещение операционных расходов. Одновременно Росавиация также выделит субсидии на внутренние авиаперелеты 32 авиакомпаниям.