Появилась запись ДТП с автобусом в Вологде: отказали тормоза

Появилась запись ДТП с камеры наблюдения: в Вологде автобус въехал на лестницу драмтеатра. ЧП случилось 4 июля в обед. За рулем сидел стажер - об этом говорит табличка за стеклом.

Согласно официальным данным, пострадало 5 человек, у автобуса отказали тормоза и автобус выскочил на лестницу и врезался в ограждение. Чуть далее находится пешеходный переход, а еще дальше - перекресток. Страшно представить, что огромная машина неслась бы по оживленной улице.

Подробности здесь: Пятеро пострадавших: в центре Вологды у автобуса отказали тормоза

Автобус врезался в лестницу драмтеатра