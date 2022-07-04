В Вологодской области задержан и пойдет под суд торговец оружием

В Вологодской области поймали продавца оружием. Его задержали на железнодорожном вокзале.

Против торговца возбудили уголовное дело. Как сообщает пресс-служба судов, в Шекснинский районный суд поступило уголовное дело в отношении жителя п. Шексна Ш. Ивана, 1977 года рождения. Его обвиняют в незаконном сбыте холодного оружия (ч. 7 ст. 222 УК РФ). Иван имел в своем распоряжении кинжал, но решил его продать. В конце апреля на сайте «Авито» он разместил объявление. Вскоре ему позвонил покупатель.

Они встретились 6 мая на железнодорожной станции Шексна. Там Иван и передал кинжал в ножнах незнакомцу, который оказался задействованным правоохранителями.

Эксперт дал заключение, что самодельный кинжал является холодным оружием. Поэтому Иван пойдет под суд. "Суду предстоит разобраться в обстоятельствах дела и дать правовую оценку действиям обвиняемого.В настоящее время уголовное дело передано в производство судье для принятия решения о назначении судебного заседания", - сообщает пресс-служба судов.