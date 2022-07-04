Бензовоз "Скания" столкнулся с "Шевроле Круз" на трассе Вологда - Тихвин

К счастью, машины не загорелись.

ДТП - легковушка столкнулась с бензовозом,- произошло в Шекснинском районе. ЧП случилось 4 июля, в 5:45 на 59 километре автодороги Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола».

По предварительным данным, «Шевроле Круз» выехал на встречную полосу, где двигался бензовоз «Скания».

Легковушку выкинуло с проезжей части, она деформирована так, что выжить в ней было невозможно. 27-летний водитель «Шевроле» скончался на месте.

Возгорания при столкновении не произошло, автоцистерна была пустая, сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу областного Управления МВД.

Подробности смертельного ДТП устанавливаются.