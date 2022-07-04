В Череповце подготовят 13300 мест на кладбище

Новое кладбище будет построено в три этапа.

В Череповце через год на кладбище № 5 подготовят 13 300 мест. Об этом сообщил первый заместитель мэра Череповца Дмитрий Лавров официальному сайту Череповца.

Кладбище расширяется поэтапно, на деньги из городского бюджета. На первом подготовлено 12 500 мест. В июле будет проведен аукцион на строительство второго этапа. В августе-сентябре начнется стройка, а все готово будет к августу следующего. Вторая очередь включает 6650 участков на 13 300 мест, третья — еще 15 800 мест.

Кстати, в Череповце, в единственном из городов региона, создана муниципальная система «Мемориал35» - для учета захоронений на кладбищах города. Система предназначена для регистрации новых захоронений и ревизии существующих. На ней доступен поиск захоронений, отображение могил на карте и просмотр фотографий.