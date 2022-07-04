Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 июля 2022 8:13

С Октябрьского моста в Череповце прыгнула женщина

Отдых на реке закончился травматологией
Источник:kp.ru

В Череповце купальщицу, прыгнувшую с моста, спасали всем миром. ЧП произошло на Октябрьском мосту около 13 часов в воскресенье, 3 июля.

42-летняя женщина прыгнула с Октябрьского моста примерно на середине Шексны. Были вызваны спасатели, а до них очевидцы помогли ей держаться на плаву. От удара череповчанка получила сильные травмы, но не потеряла сознание. Спасатели, как сообщает cherinfo.ru со ссылкой на директора спасательной службы Дмитрия Санакоева, передали женщину медикам. Предположительно, женщина была пьяна - до инцидента она отдыхала вместе с компанией на берегу.