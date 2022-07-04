С Октябрьского моста в Череповце прыгнула женщина

В Череповце купальщицу, прыгнувшую с моста, спасали всем миром. ЧП произошло на Октябрьском мосту около 13 часов в воскресенье, 3 июля.

42-летняя женщина прыгнула с Октябрьского моста примерно на середине Шексны. Были вызваны спасатели, а до них очевидцы помогли ей держаться на плаву. От удара череповчанка получила сильные травмы, но не потеряла сознание. Спасатели, как сообщает cherinfo.ru со ссылкой на директора спасательной службы Дмитрия Санакоева, передали женщину медикам. Предположительно, женщина была пьяна - до инцидента она отдыхала вместе с компанией на берегу.