В Вологде появилось граффити, посвященное художнику Владимиру Корбакову

Фото: Сергей Воропанов, ВКонтакте.

В Вологде появилось граффити с Владимиром Корбаковым на Советском проспекте. Яркий рисунок появился на стене детской школы искусств, которая носит имя вологодского художника. Об этом сообщил мэр областной столицы Сергей Воропанов.

К счастью, в Вологде работает художник Олег Иванов, его работы меняют облик города. Его граффити отличает профессиональный подход к делу. Портрет Василия Белова - тому подтверждение.

«Очень точно передан образ Владимира Корбакова, спасибо художнику Олегу Иванову! Вологда - северный город и нам очень не хватает таких ярких красок!» — пишут люди.