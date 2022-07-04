Чаща распалась на куски. Фото: газета "Наша жизнь".

В Вологодской области развалился фонтан. Его ремонтировали в 2019 году в рамках «Народного бюджета». Инцидент произошел в Бабаево, об этом сообщает местная районная газета «Наша жизнь». Как сообщает портал newsvo, в 2019 году фонтан в городском парке реконструирован, в нем заменили системы водоснабжения, установку подсветки и распылителей, обновили тротуарные плитки и бордюры.

Происшествие случилось 1 июля. Чаша фонтана в городском парке Бабаево буквально развалилась. Сейчас сооружение отключено от электроэнергии и воды. Сам фонтан огражден специальной сигнальной лентой. "Устанавливаются причины, которые привели к возникшей ситуации. После проведения мероприятий по изучению причин инцидента разрушенное основание чаши фонтана будет демонтировано", — сообщает издание, ссылаясь на официальные источники.