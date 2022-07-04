Ребенок выпал из окна в Череповце

В Череповце из окна выпал двухлетний ребенок. ЧП случилось 2 июля. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Вологодская области Ольга Смирнова. Малыш остался жив, падение произошло с высоты первого этажа. С травмами он доставлен в детскую городскую больницу.

Ольга Смирнова напоминает простые правила, которые нужно соблюдать, чтобы сохранить здоровье и жизнь своих детей: «Не распахивайте настежь окна, не оставляйте малолетних детей без контроля! Уберите мебель от подоконников, чтобы ребёнок не мог по ним забраться. Установите блокираторы на окна. Антимоскитная сетка не выдерживает веса ребёнка. Берегите своих детей».

Обстоятельства ЧП устанавливаются сотрудниками полиции.