У молодой вологжанки отобрали троих детей из-за неисполнения родительских обязанностей

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В Вологде у 29-летней матери из семьи изъяли сразу троих детей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области. В полицию обратилась бдительная соседка: из квартиры слышались крики и детский плач. Правоохранители выяснили, что родительница частенько была пьяной и вела себя агрессивно к отпрыскам. Она наносила родным детям телесные повреждения, а за плохое поведение выставляла за двери квартиры.

Вологжанка рассказала, что стала срываться на детях из-за разлада в семье. Ранее на учете не состояла. Теперь трое маленьких жителей города (2-летний, 7-летний и 9-летний) отправились в спецучреждения.

На даму возбудили уголовное дело по факту неисполнения родительских обязанностей. Ей грозит до 3 лет лишения. На данный момент поставлен вопрос о лишении или ограничении родительских прав.