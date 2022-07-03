Мэр Вологды пообещал вологжанам автобусы на газу

Фото со страницы мэра города

В Вологде Администрация города объявила аукцион на приобретение дополнительных 2 новых автобусов на газомоторном топливе. Радостную новость принес сити-менеджер областной столицы.

18 автобусов, которые были куплены ранее, приедут в город этим летом. На сэкономленные с прошлого аукциона деньги планируется купить еще 2 машины. Покупки сделаны на средства инфраструктурного кредита, который город получил при поддержке Правительства Вологодской области.

В следующем году планируется дальнейшее пополнение автопарка. Мэр Вологды Сергей Воропанов отметил: "Это будет второй этап инфраструктурных кредитов. Возврат средств начнется через 3 года из бюджета области".

Возникнут ли препятствия для получения машин в текущей экономической ситуации - покажет время.