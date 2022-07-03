Семья лосей посетила Северсталь

Фото со страницы Евгения Виноградова

В Череповце на территории «Северстали» 26 июня в 4 утра заметили лосиху с потомством. Семейство спокойно прогуливалось по территории промышленной площадки. Внимание нежданным гостям уделил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов: "Это еще один повод напомнить о необходимости соблюдать скоростной режим на промплощадке".

Фото со страницы Евгения Виноградова

Евгений отметил, что семейство вело себя крайне спокойно, с интересом обследуя новые территории. "До сих пор наши коллеги-орнитологи делали подборки птиц, обитающих на наших золошламонакопителях, называя серию фото «заводчане». Вот вам и новые заводчане, ставшие ими ненадолго – лоси ушли восвояси в лесополосу", - дополнил гендиректор.