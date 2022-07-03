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Общество2 июля 2022 21:18

Неадекватный житель Рязани буянил в хостеле Вологды

Мужчина был выпимши
Евдокия САХАРОВА

Гость областной столицы принял на грудь и принялся крушить местный хостел. 30 июня вечером правоохранителям Вологды поступил тревожный звонок.

Сотрудники Росгвардии выехали на вызов в одно из заведений недалеко от вокзала. Наряд группы задержания на месте обнаружил нетрезвого 41-летнего агрессивного мужчину из города Рязань. Постоялец активно мешал работе персонала заведения...

После просьбы администратора покинуть здание, рязанец стал использовать нецензурную лексику и в качестве акта неповиновения выкинул в окно имущество хостела вместе со своими вещами. Сотрудники Росгвардии в конце концов усмирили нарушителя спокойствия. Его подвезли в отделение полиции для дальнейших разговоров.