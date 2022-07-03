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Общество2 июля 2022 21:04

Жизни двоих вологжан забрала вода в первый день июля

Вологжане рискуют летом неожиданно обнаружить труп, проплывающий по реке
Евдокия САХАРОВА

В Вологодской области вода потеплела и наступил сезон летних утоплений. Трагедии происходят регулярно. Чаще всего погибают без присмотра дети и выпившие взрослые.

В эту пятницу, 1 июля, в регионе в воде скончались двое человек. Информация поступила от пресс-службы регионального УМЧС.

Днем в поселке Шексна в реке утонул 45-летний местный житель. Мужчина решил поплавать, но на берег живым уже больше не вышел. Ближе к вечеру его тело извлекли из водоема спасатели.

Печальный инцидент произошел и в микрорайоне Ананьино в Вологде. Вечером очевидец заметил у берега неподвижное тело в воде у дома №14 на набережной реки Тошни. В половину десятого вечера спасатели достали 58-летнего погибшего из воды.

Медикам предстоит установить точные причины гибели вологжан.