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Происшествия2 июля 2022 20:48

Вологодская чиновница проходит по уголовному делу о питьевой воде

Следствие считает, что хотя работы по проекту "Экология" были выполнены не в полном объеме, акты о приемки чиновницей были подписаны
Евдокия САХАРОВА

В Чагодощенском районе скандал. Возбуждено уголовное дело в отношении руководительницы администрации Чагодощенского муниципального района. Женщину подозревают в превышении должностных полномочий при принятии работ на 49 млн рублей. Информация поступила от СУ Следственного комитета Вологодчины.

Следователи считают, что чиновница в 2021 году подписала акты выполненных работ по проекту «Экология», хотя знала, что подрядчик не закончил строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения. Компания получила за невыполненную работу полную сумму в 49 млн рублей. В результате, бюджет понес ущерб, а права и интересы местных жителей были нарушены.

На данный момент правоохранители занимаются закреплением имеющихся доказательств.