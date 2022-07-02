Вологодская чиновница проходит по уголовному делу о питьевой воде

В Чагодощенском районе скандал. Возбуждено уголовное дело в отношении руководительницы администрации Чагодощенского муниципального района. Женщину подозревают в превышении должностных полномочий при принятии работ на 49 млн рублей. Информация поступила от СУ Следственного комитета Вологодчины.

Следователи считают, что чиновница в 2021 году подписала акты выполненных работ по проекту «Экология», хотя знала, что подрядчик не закончил строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения. Компания получила за невыполненную работу полную сумму в 49 млн рублей. В результате, бюджет понес ущерб, а права и интересы местных жителей были нарушены.

На данный момент правоохранители занимаются закреплением имеющихся доказательств.