Режим повышенной готовности по ковиду отменили на Вологодчине с 1 июля

Маски сброшены

В Вологодской области с 1 июля отменен режим повышенной готовности, продлившийся в регионе уже более 2 лет - с 17 марта 2020. Ограничения были введены из-за COVID-19. За последние полмесяца эпидемиологическая ситуация остается стабильной: количество ежедневно госпитализируемых - не более 9 человек, а зараженных в сутки - не более 35. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодчины.

Ранее ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции оставили только на совесть вологжан. Запрет на посещение пациентов в стационарах отдан на откуп самим медучреждениям.

Прививки от коронавируса можно и нужно делать в поликлиниках по месту жительства. Коронавирусная инфекция становится сезонной, поэтому осенью нас вновь может ожидать наплыв зараженных.