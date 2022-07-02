Вологжанина судят за избиение до бессознательного состояния и изнасилование женщины

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Изнасилование", материалы переданы в суд. Подозреваемым по делу проходит 27-летний житель Бабушкинского района - по мнению следствия, он жестоко надругался над своей 44-летней знакомой в ночь с 19 на 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета региона.

Ночью в одной из деревень Вологодчины бурлило застолье, пострадавшая и подозреваемый были на празднике жизни гостями. Молодому человеку удалось без свидетелей избить даму до потери сознания, а потом изнасиловать ее.

Пострадавшая женщина не побоялась обратиться в полицию, так о преступлении стало известно вологжанам. Ранее подозреваемый уже был судим за воровство. На данный момент он находится под стражей. В содеянном признался. За каждое преступление мужчине грозит от 3-6 лет лишения свободы.