В Вологде скончался писатель, друг Николая Рубцова Сергей Багров

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В Вологде скончался писатель, замечательный русский прозаик Сергей Петрович Багров. Об этом сообщает Союз российских писателей ВКонтакте.

Он умер 1 июля, на 87-м году жизни. Сергей Багров - автор многочисленных книг рассказов и повестей, а также воспоминаний о своем друге и ровеснике Николае Рубцове. Малая родина Сергея Петровича - Тотьма, а большая часть жизни его связана с Вологдой.

Книги писателя, которые продолжали выходить до самого последнего времени, еще предстоит изучить и осмыслить. "Как часто бывает, понимание - какой прозаик жил возле нас, приходит после его смерти. Вероятно, так будет и с творческим наследием Сергея Петровича", - пишут писатели.

Как сообщила семья писателя, прощание с Сергеем Петровичем Багровым состоится 4 июля в 12.00 на Советском проспекте, 53. Поминальный обед будет организован в ресторане гостиницы" Англитер".

Фото: cultinfo.ru