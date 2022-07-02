В Вологде снова горел речной вокзал

В Вологде снова горел дебаркадер - речной вокзал. Сообщение пожарные получили 1 июля, около 14:00. На место выехала дежурная группа, которая зафиксировала задымление. Пожарным пришлось проливать пепелище вновь. По предварительным данным, причиной пожара послужила жаркая погода. Как прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области журналистам ИА "ВологдаРегион", известно, что последние два дня хозяин дебаркадера сжигал отходы – то, что осталось от речного вокзала после пожара, который произошел неделю назад».

Напомним, 24 июня дебаркадер был подожжен, подозреваемый задержан. Сгорела не только историческая двухэтажная деревянная постройка, но и пришвартованные суда. Ущерб составил 34 млн рублей.