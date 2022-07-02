В Вологодской области сгорел Дом культуры вместе с библиотекой

Фото: газета Шекснинского района "Звезда".

1 июля произошел пожар в Шекснинском районе. Сгорел Дом культуры в деревне Покровское. На месте выезжали пожарные расчеты из ПЧ-63 (Чебсара), ПСЧ-16, ПЧ-62 и автомобиль из войсковой части Вологды-20, об этом сообщает районная газета «Звезда».

В итоге огонь уничтожил крышу здания, повреждены отделка здания, окна и имущество.

Площадь Дома культуры — 160 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщается, Дом культуры был капитально отремонтирован лишь в прошлом году. В этом году была отремонтирована библиотека. Стоимость капитального ремонта составляла 1 миллион 979 тысяч рублей.