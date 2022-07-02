Автобус с 40 детьми попал в ДТП по дороге из летнего лагеря

К счастью, автобус не вылетел с проезжей части и не перевернулся.

Дорожная авария произошла 1 июля около 13.20 на 44 километре автодороги Вологда -Тихвин в Вологодском районе. Дети на автобусе ехали из лагеря домой. Но по дороге они попали в ДТП: автобус врезался в большегруз с прицепом. ЧП случилось в Вологодской области. В салоне находились 40 детей и пятеро взрослых. По предварительным данным, 60-летний водитель автобуса «Setra» не выдержал безопасную дистанцию. Автобус с детьми врезался в двигавшийся впереди прицеп «Meрседеса», фурой управлял мужчина 1977 года рождения.

В салоне автобуса, который вез ребят после смены из лагеря домой, находились 40 детей и пять сопровождающих. Никто из участников дорожного движения не пострадал.