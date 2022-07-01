Под Вологдой в колонну мотоциклистов врезался УАЗ

Стоп-кадр baza.net

ДТП с участием мотоциклиста произошло в Вологодском районе. Видео появилось в чате baza.net.

Колонна мотоциклов двигалась в сторону Вологды по трассе Вологда - Медвежьегорск. Со стороны деревни Гриденское к трассе примыкает второстепенная дорога. По предварительным данным, оттуда на мотоциклистов и вылетела "буханка". В результате произошло столкновение с одним из мотоциклов. И УАЗ, и мотоцикл получили сильнейшие повреждения. От удара мотоцикл пробил металлическое ограждение.

О состоянии находившихся в УАЗе и мотоциклисте сообщает УМВд области: 62-летний водитель УАЗа и 38-летний мотоциклист госпитализированы.