Великовозрастный череповчанин через соцсеть вел развратную переписку с ребенком

Подозреваемому грозит большой срок.

Еще один великовозрастный интересовался малолетней девочкой. Череповецкий городской суд по ходатайству следователей заключил под стражу 34-летнего жителя города. 29 июня в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Он через свою страницу «ВКонтакте» вел "переписку на сексуальные темы циничного характера с малолетней девочкой, не достигшей двенадцатилетнего возраста". Как сообщает пресс-служба судов, при рассмотрении ходатайства о мере пресечения учтена сложность в расследовании данного уголовного дела, обусловленная выполнением большого объема проводимых следственных действий, в том числе с участием несовершеннолетнего. Учтены также характер и тяжесть совершенного преступления, его циничность, открытость.

По мнению суда, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности личности, за совершение которого ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, может скрыться от следствия и суда, чтобы избежать наказания. Поэтому суд постановил избрать подозреваемому заключение под стражу на 2 месяца.