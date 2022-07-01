За неуплаченные алименты вологжанин попал под арест

Нерадивого папашу арестовали. Он проведет в неволе десять суток. Наказание мужчина получил от суда за неуплату алиментов. Житель Бабушкинского района 28-летний мужчина более двух месяцев не выплачивал алименты на детей - у него сыновья 5 и 7 лет. Это административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Задолженность составила более 50 тысяч рублей. Жена терпеть не стала и подала в суд.

В ходе судебного заседания гражданин вину признал. Мировой судья признал алиментщика виновным и назначил ему административное наказание в виде ареста сроком десять суток.

Напомним, санкция части 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ предусматривает в наказание в виде обязательных работ на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или в некоторых случаях - штраф в размере двадцати тысяч рублей.