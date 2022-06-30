Вологодское масло любят и знают российские туристы наравне с белевской пастилой

Вологодское масло вошло в десятку продуктов, которые знают и любят российские туристы. Оно заняло шестое место в рейтинге, который составил интернет-сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru. Масло разделило шестую строчку с белевской пастилой, пропустив вперед вина, пироги, форель и мед.

Итак, список любимых туристами продуктов выглядит так:

- крымские и кубанские вина – 34%,

- осетинские пироги – 17%,

- форель из Карелии – 15%,

- башкирский мед – 11%,

- белевская пастила – 6%,

- вологодское масло – 6%,

- вяленый гусь из Татарстана – 2%,

- сыры Подмосковья – 2%,

- сосьвинская селедка – 2%,

- томское кедровое молоко – 2%.

Напомним, в стране развивается гастрономический туризм — вид туризма, основная цель которого знакомство с тем или иным регионом через призму национальной гастрономии.