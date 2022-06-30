50-летний житель Вологодской области увел девочку домой и развращал

50-летний гражданин развращал 12-летнюю девочку. Ему грозит до 20 лет колонии.

Череповецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области 26 июня 2022 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), задержан 50-летний житель Шекснинского района.

По версии следствия, поздним вечером 25 июня девочка гуляла на своем дачном участке. К ней подошел мужчина и, заверив, что ее отец находится у него дома, привел в свое жилище. Там он совершил развратные действия.

Как сообщает СУ СК Вологодской области, дальнейшие преступные действия были пресечены прибывшими на место родителями девочки, обнаружившими ее отсутствие. Они и сообщили о ЧП правоохранителям. Мужчина был доставлен в территориальное подразделение СУ и задержан.

Учитывая возраст ребенка, ее беспомощное состояние, а также нормы действующего законодательства, органами следствия подозреваемому инкриминируется совершение насильственных действий сексуального характера, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Подозреваемый был заключен под стражу, в отношении него назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Он проверяется на причастность к совершению других преступлений.