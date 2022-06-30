В аварию попали две фуры и легковушка на трассе Москва-Архангельск

Фура выехала с дороги в кювет. Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Вологодской области произошло крупное ДТП с двумя фурами. Инцидент произошёл накануне на 519 км трассы Москва-Архангельск - между Кадниковым и Чекшино.

По предварительным сведениям, водитель автомобиля «Фольксваген» выехал на встречную полосу. При этом ехавший попутно грузовик MAN начал перестроение. А на «встречке» иномарка столкнулась с ещё одним большегрузом. При этом MAN выскочил в кювет.

Столкновение обошлось без жертв. Пострадали ехавшие в «Фольксвагене» водитель и его 5-летний сын. Сотрясение мозга и у водителя MAN’a.

О ЧП сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области. В настоящее время ГИБДД проверяет все обстоятельства случившегося.