"Кузьма Минин" сел на мель в Вологодской области

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после посадки сухогруза на мель. Судно «Кузьма Минин» с щебнем сел на мель в Шекснинском районе Вологодской области, на 585 км Волго-Балтийского водного пути, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ЧП случилось вечером 27 июня недалеко от поселка Кочино.

По предварительным данным никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов и утраты груза не произошло.

Предположительно, причиной ЧП стала неисправность рулевого управления. Однако точные обстоятельства произршедшего станут известны после проверки.