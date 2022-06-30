В Череповце запустят второй речной трамвай

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Череповец становится центром речных прогулок области. Как сообщает мэр города, еще один туристический теплоход пришел в Череповец.

Вадим Германов пишет о том, что череповчанам и гостям города пришлись по вкусу прогулки по воде: "Всего за неделю больше трёх тысяч человек прокатились по нашей Шексне..."

Ранее КП сообщали о пуске первого речного трамвайчика. Новый теплоход «Аврора» сейчас проходит все процедуры проверки и подготовки к рейсам. Так что в плавание по Шексне она пойдет в начале июля. Это одноярусный теплоход с открытой палубой. Вместимость - до 150 человек. "Сейчас разрабатываются варианты создания новых маршрутов, чтобы вы смогли посмотреть на наш город со стороны реки и увидеть, как он красив", - пишет градоначальник ВКонтакте.