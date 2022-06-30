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Происшествия30 июня 2022 6:24

Племянник до смерти избил своего дядюшку за то, что тот едва не устроил пожар

ЧП случилось в Вологде
Иван Чухнин

Молодой мужчина убил старика. Тело пенсионера обнаружила скорая помощь - племянник вызвал врачей, якобы, чтобы спасти избитого дядю. Однако вечером 24 июня в квартире дома на улице Гагарина лежал труп.

29-летнего мужчину задержали. Как оказалось, родственник на протяжении года жил в его квартире, вместе они частенько выпивали. В тот вечер 64-летний дядя уснул после застолья и чуть не устроил в жилище пожар. Это и стало причиной разборок, закончившихся смертью пенсионера.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был арестован, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области