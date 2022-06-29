Под Шексной собака изодрала девочку: 11 прокусов по всему телу

Фото: газета Шекснинского района "Звезда"

В деревне Пача Шекснинского района зафиксировано нападение пса на двух детей, игравших на придомовой территории. Собака принадлежит одной из местных жительниц. О ЧП сообщила районная газета "Звезда".

Мама раненой девочки: «У моей дочки 11 прокусов и ссадина! Раны на голове, руке, ногах. Она плачет, что больше никогда не будет гулять, так как боится выходить на улицу. Оба ребёнка в шоке!». Женщина сообщила, что детей от безумного пса спасла мать мальчика. Смелая вологжанка стащила животное с ребенка, когда оно буквально раздирало девочку...

Помощь пришла откуда не ждали: «Он [пёс] в это время вцепился зубами в ножку малышки. А еще на помощь пришли – вернее, прибежали – две собаки, одна из которых бездомная, и её подкармливают соседи. Они тоже защищали кричащих детей».

Родители пострадавших детей подали заявление правоохранителям по факту нападения хозяйского животного.