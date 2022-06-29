Череповчанка засудила недобросовестных благоустроителей могилы

Череповчанка засудила фирму за некачественное благоустройство могилы родственницы.

Между женщиной и предприятием «СТОУН» был заключен договор по благоустройству места захоронения родственницы. Необходимо было залить фундамент, установить покрытие от дождя, произвести переустановку памятника, ограды и положить керамическую плитку. По договору женщина внесла 45 504 рубля. Но акт выполненных работ она так и не подписала: после выполнения работ выяснилось, что работы выполнены некачественно: разрушился фундамент, обвалилась плитка, а изображение на памятнике покрылось пятнами.

Женщина направила в фирму претензию, на которую ей попросту не ответили. Тогда она провела экспертизу и обратилась в суд.

Череповецкий городской суд рассмотрел материалы и принял решение о взыскании с ответчика в пользу истца в счет соразмерного уменьшения цены работ по благоустройству места захоронения, равного стоимости устранения недостатков, 45 504 рубля, неустойку – 15 000 рублей, компенсацию морального вреда – 5 000 рублей, в возмещение расходов по оплате услуг эксперта – 5 000 рублей, юридических услуг – 5 000 рублей, почтовых услуг – 154 рубля. Кроме того, недобросовестная контора заплатит штраф – 32 752 рубля.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов области.