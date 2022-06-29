В Череповце председателя ТСЖ заподозрили в присвоении почти 1,5 миллионов рублей

Следователи ходатайствовали временно отстранить от должности 46-летнюю череповчанку. В отношении ее было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата».

В ходе предварительного следствия установлено, что она работала председателем ТСЖ «Архангельская 15А». Пользуясь служебным положением, присвоила вверенные ей денежные средства в общей сумме более 1 436 160,00 рублей. Это квалифицируется как особо крупный размер.

Суд учел, что преступление против собственности - это тяжкое преступление, наказание за которое предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Кроме того, женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В результате суд постановил временно отстранить женщину от должности на период следствия.