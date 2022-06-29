В Вологодской области пойман второй извращенец за неделю

Фото: СУ СК по Вологодской области.

В Вологодской области арестован мужчина, его подозревают в развратных действиях в отношении детей. Извращенец задержан в Верховажском районе. Как сообщили в Следственном комитете, инцидент случился вечером 25 июня.

40-летний житель райцентра увидел детей 10 и 11 лет в сопровождении девушки и "совершил в отношении малолетних развратные действия без применения к ним насилия". Мужчина скрылся с места преступления. Однако о ЧП узнали правоохранители, мужчина был оперативно задержан.

Оказалось, он уже имел судимость за подобное преступление, он совершил его на территории другого региона.

Мужчину арестовали, назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Также его проверят на причастность к совершению других преступлений.

Напомним, на днях другой 32 -летний извращенец развратно испугал девочку с собачкой в Череповце, возле усадьбы Гальских. Об этом сообщал наш сайт.