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Происшествия29 июня 2022 7:50

В Бабушкинском районе горели опилки у котельной

На место выезжали пожарные
Иван Чухнин
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Пожар возле котельной произошел 28 июня в Бабушкинском районе. Как сообщает МЧС, в 11 часов 28 минут поступила информация о пожаре по адресу: Миньковское сельское поселение, деревня Кулибарово. Горели опилки, которые складировались возле стены металокаркасной

котельной на базе деревообработки, которая принадлежит мужчине, 1958 г.р.

Общая площадь пожара – 6 кв. м. В результате сгорели опилки, повреждена стена котельной. На место выезжали 2 пожарных машины, 5 человек личного состава. Предварительная причина: пожар возник из-за нарушения технологического процесса в котельной в результате перебоя электроснабжения здания котельной.