Пояснить депутату что такое любовь и получить две сап-доски может каждый

Конкурс с прекрасными подарками, двумя досками для сапсерфинга, объявил депутат ЗСО Евгений Шулепов. Он посвящен Дню семьи, любви и верности. В социальных сетях он написал: "Это наш славянский день всех влюбленных. А любовь – это дар Божий. Счастлив тот, кто любит и любим. Так что отмечать такой праздник нужно обязательно!".

По мнению депутата, ничто не укрепляет любовь и семью лучше, чем совместные увлечения. И сапсерфинг - отличный вариант.

Для того, чтобы выиграть два сапа, нужно продолжить фразу: «Любовь - это…». Свой вариант написать в комментариях под постом о конкурсе. Автор лучшего комментария, который выберет Евгений Шулепов, получит приз 8 июля.

Стать участником конкурса может любой желающий - вне зависимости от возраста и вероисповедания.

Напомним, "Комсомолка" проводит конкурс "Мое счастливое детство". Фотографии и рисунки можно размещать в альбом ВКонтакте. Итоги будут подведены 7 июля.