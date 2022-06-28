В Череповце только 56 процентов школьников в столовых съедают все

Вадим Германов рассказал, как стараются качественно накормить школьников в череповецких школах и что из этого получается: центр социального питания подвел итоги учебного года. Там тщательно изучили - какие блюда в столовых школ дети полюбили, а какие - нет. Учеников начальных школ ежедневно в течение месяца школьников опрашивали.

В итоге получились следующие данные: — более половины - 56% - детей съедают на завтрак и обед все. Они оставляют тарелки «чистыми».

Почти 80% школьников всегда съедают куриные биточки, сосиски и котлеты.

А самым нелюбимым блюдом оказались тефтели в соусе. Их съедает только 46% детей.

Любимый гарнир - картофельное пюре, его предпочитают 85% опрошенных.

90% ребят полностью съедают фрукты и только 60% - свежие овощи.

Дети не любят то, что никогда не пробовали дома. Или могут не есть за компанию.

Мэр города попросил помочь поварам и диетологам: ответить на вопрос - какие блюда хотели бы видеть дети и их родители в школьной столовой. "Специалисты центра социального питания уже сидят с блокнотами у своих компьютеров, чтобы записывать ваши предложения", - написал мэр города и пообещал, что меню будет и дальше совершенствоваться.