- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде горело кафе на улице Чернышевского. ЧП случилось 27 июня. В 10 часов 26 минут сообщение о пожаре поступило в дежурную часть. Возгорание произошло в одном из подсобных помещений кафе.

Здание кафе - одноэтажное с мансардной надстройкой, выполнено из металлических СИП - панелей. Его собственником является мужчина, 1969 г.р. Всего выгорело 7 квадратных метров площади. Была повреждена проводка за холодильником - расплавилась часть изоляции, от температуры оплавились пластико-панельные потолки в помещении, где начался пожар. Стены и потолки всех помещений кафе, предметы декора, мебель, посуда закопчены. Как сообщает МЧС, в ликвидации задействовано 8 единиц техники, 21 человек личного состава.

Предварительная причина: недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.