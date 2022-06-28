Глава района опубликовал видео с юным вандалом, поджигающим венки от Вечного огня

Стоп-кадр видео, Александр Косёнков, ВКонтакте.

Юный пироман сжег венки у памятника героям Великой Отечественной войны в Вологодской области. ЧП случилось в Чагодощенском районе. Вандала смогли установить с помощью сельчан.

ЧП случилось в минувшую субботу. В центре Чагоды произошел пожар - горели венки у Вечного огня. При этом велась видеозапись камерами наблюдения.

"На записи видно, как мальчик намеренно поджигает венки, воспользовавшись палкой. В какой-то момент огонь разрастается слишком сильно, и юный нарушитель поспешно скрывается с места преступления", — сообщил глава Чагодощенского района Александр Косёнков на своей странице ВКонтакте.

Полиция начала следственные действия. Глава администрации попросил земляков, узнавших ребенка, позвонить в дежурную часть.

«Обращаюсь к вам, дорогие родители, с просьбой провести разъяснительную беседу с детьми о предназначении объекта памяти – объекта, который имеет для всех нас священный смысл», — пишет Александр Косенков.

Позднее он поблагодарил земляков за содействие: мальчик был установлен, с ним и его родителями ведется работа.